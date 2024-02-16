Cezaevi ve adliye lojmanları için çalışmalar sürüyor

Elbistan’a yapılacak toplam 2 bin 66 kişi kapasiteli açık-kapalı cezaevi kompleksi için etüt-inşaat ve yer tahsisi işlemleri sürerken; 40 konutluk adliye lojmanı projesi için de çalışma başlatıldı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal ve Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la bir araya geldi. Ziyarette, Kahramanmaraş ve Elbistan özelinde yapılacak yatırımlar görüşüldü.

Ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “6 Şubat depremlerinin izlerini silmek ve adalet hizmetlerimizin etkinliğini arttırmak için şehrimizde yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik. Asrın felaketinin neden olduğu yaraları sarmak için elbirliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi de; 2024 yılı yatırım programında; adliye lojmanı olarak Elbistan’a 6’sı etüt proje karakteristiğinde ve 34’ü de inşaat karakteristiğinde olmak üzere 40 konut yapılacağını dile getirdi

Kirişçi, konutlarla ilgili çalışmaların kosa süre içinde başlayacağını belirtti.

Elbistan Ceza İnfaz Kurumu’yla ilgili çalışmaların da sürdüğünü dile getiren Kirişçi, “Proje, bakanlığımızın 2024 yılı yatırım programı, etüt+inşaat karakteristiğinde yer almaktadır. Arsa tahsisine ilişkin çalışmalara devam ediyoruz” bilgisini verdi.

Öte yandan; kapalı ve açık olarak inşa edilecek Elbistan Ceza İnfaz Kurumu için 227 milyon 400 bin lira ödenek tahsis edilmişti. Proje bedeli, 2 milyar 270 milyon lira olan cezaevi kampüsü, 88 bin 750 metrekarelik alana sahip olacak. 1586 kişilik L tipi kapalı ve 480 kişi kapasiteli açık cezaevinden oluşacak.