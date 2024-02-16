‘Çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan aranan 69 yaşındaki hükümlü tutuklandı

Elbistan’da yargılandığı ’12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 69 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı, İstihbarat Kısım Amirliği ve Elbistan JASAT, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kısa süre önce farklı suçlardan aranması bulunan 3 şahsı yakalayarak adalete teslim eden Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli istismarı’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinlemiş hapis cezası ile aranan 69 yaşındaki O.D. adlı hükümlünün akrabalarının evinde olduğunu belirledi. Harekete geçen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı, İstihbarat Kısım Amirliği ve Elbistan JASAT ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, sorumluluk sahasında vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere her türlü suç ve suçluyla mücadelesinin kararlılıkla süreceği vurgulandı.