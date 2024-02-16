Nişantaşı Kruvasan- Kahve törenle hizmete açıldı

Merkezi Kahramanmaraş’ta olan Nişantaşı Kruvasan- Kahve, Elbistan’da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Nişantaşı Kruvasan- Kahve Yunus Emre mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Millet Bahçesi karşısında düzenlenen törenle Elbistan’da hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Arif Gürbüz, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy, Elbistan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cuma General, belediye başkan adayları ve davetliler katıldı.

Yapılan duanın ardından işyerinin açılış kurdelesini işletme sahibi Fahri Ay, davetliler ile birlikte kesti.

Alanında uzman şefler tarafından üretilen leziz kruvasan çeşitleri ve damaklarda güzel tatlar bırakan kahve çeşitlerini Elbistan halkının damak zevkine sunduklarını belirten İşletme sahibi Fahri Ay, “El yapımı kruvasanları ile dünya standartlarında bir lezzet ve ürün kalitesi sunan Nişantaşı Kruvasancısı, tüketiciye hem klasik hem de yenilikçi ürünler sunmayı, insan sağlığını her şeyin önünde tutmayı, dünya genelindeki trendleri takip etmeyi ve çağın ilerisinde olmayı ilke edinmiştir. Nişantaşı kruvasancısı olarak, sizlere en lezzetli kruvasanlarını sunuyoruz. Alanında uzman şeflerimiz tarafından üretilen ve menümüze dahil edilen kruvasanlarımızın çeşitliliği ve kalitesi ile gurur duyuyoruz. Sade Kruvasan dışında fındık, ceviz, çikolata ve diğer lezzetli kruvasanları da bulabilirsiniz. Lezzetli kruvasanlarımız ve kahve çeşitlerimiz ile sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca özel günleriniz için özel siparişler de almaktayız. Hem keyifli bir ortamda hem de lezzetli kahvelerimiz ile misafirlerimizi ağırlıyoruz. İşyerimizde birbirinden leziz kruvasan ve kahve çeşitlerinin yanı sıra fast food ürünlerimiz ile Elbistan ve bölge halkının damak zevkine hitap edeceğiz. birbirinden leziz ürünlerimizi tatmak için sizleri de işyerimize bekliyoruz. açılışımıza katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.