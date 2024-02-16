Genç Refah’tan gençlere çiğ köfte ikramı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Elbistan Gençlik (Genç Refah) Kolları Başkanlığı’nca, gençlere çiğ köfte ikramında bulunulacak.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Elbistan Gençlik Kolları (Genç Refah) Başkanı Sezgin Kara, özellikle gençler olmak üzere tüm Elbistanlıları programa davet etti.

Gençliğin sorunları, yeni dönemden beklentileri ve çözüm önerileri ile ilgili samimi ve içten bir ortam sunacaklarını belirten Başkan Kara, “Genç Refah Elbistan olarak, gençleri önemsiyor ve görüşlerine değer veriyoruz. Malumu olduğu üzere seçim sathındayız. Gençlerimizin, nasıl bir şehirde yaşamak istedikleri, şehirlerinin geleceğine dair önerileri bizler için çok kıymetli. Biz de Genç Refah olarak, onların görüşlerini dinlemek, şehirlerini yönetecek kişiden beklentilerini öğrenmek, varsa hayata geçirilmesini istedikleri projeleri öğrenmek istedik.

Bu programda, söz gençlerimizin olacak. Programımız, 18 Şubat Pazar günü saat 14.00’te, Hamza Akbaş Caddesi Ahmet Yesevi İşhanı’ndaki parti binamızda gerçekleştirilecektir. Tüm gençlerimizi programımızda görmeyi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.