Evlilik kredisine ilk başvuru Elbistan’dan geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu’na ilk başvuru Elbistan’dan geldi.

İlk başvuruyu yapan Kevser ve Mustafa çifti ile görüntülü görüşme yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elbistanlı gençleri tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca hayata geçirilen ve evlilik kredisi olarak adlandırılan Aile ve Gençlik Fonu’na başvurular başladı. İlk etapta Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay illeri ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzede gençleri kapsayacak projeye başvurlar, e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Başvuru yapacak adaylarda; 30 yaşından gün almamış olmak, depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak, son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak, bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek, affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak gibi şartlar aranıyor. Başvurusu onaylanan gençler, 150 bin TL tutarında faizsiz evlilik kredisi almaya hak kazanıyor.

Evlilik kredisine ilk başvuranlar ise Elbistan’da 5 ay önce nişanlanan Kevser ve Mustafa çifti oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elbistan Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü aracılığı ile Kevser ve Mustafa çifti ile görüştü.

Genç çifti tebrik eden Bakan Göktaş, “Aile ve Gençlik Fonu başvuruları itibarıyla başladı. Biz de ilk başvuruyu yapan Kahramanmaraşlı Kevser ve Mustafa’yı arayıp tebrik ettik. Gençlerimizi hayatın her alanında olduğu gibi evlilik süreçlerinde de desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bakan Göktaş, “Hayırlı uğurlu olsun, ilk başvuran siz oldunuz. Düğünüze de gelmeye çalışacağım. Bizler de mutlu olduk. Bu fonla ülkemizin yer altı zenginliklerini gençlerimizin geleceğine dönük yatıracağız” ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Emine Cuma’nın yer aldığı görüşmede, evliliğe ilk adımlarını atan çiftin ailesine de hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Damat adayı Mustafa da; evlilik için bu krediyi beklediklerini dile getirdi. Kredi başvurusunun onaylanması halinde düğün tarihini öne alacaklarını ifade eden Mustafa, Bakan Göktaş’ı da düğüne davet etti.