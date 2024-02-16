- Güncel

Elbistanlı öğrenciler gümüş madalyanın sahibi oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Cumhuriyet İlkokulu hentbol takımı, Kahramanmaraş’ta yapılan okul sporları il turnuvasında ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi ol...

Elbistanlı öğrenciler gümüş madalyanın sahibi oldu mask
Elbistanlı öğrenciler gümüş madalyanın sahibi oldu
Elbistanlı öğrenciler gümüş madalyanın sahibi oldu
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan Cumhuriyet İlkokulu hentbol takımı, Kahramanmaraş’ta yapılan okul sporları il turnuvasında ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden oluşan hentbol takımı, 2023/2024 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Hentbol Yıldız Erkekler kategorisinde ilçe birincisi olmuştu. Kahramanmaraş’ta düzenlenen il finalinde sahaya çıkan Elbistanlı sporcular, şampiyonluk maçında rakibine üstünlük sağlayamadı. Cumhuriyet İlkokulu hentbol takımı, turnuvayı 2’incilikle tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, il ikincisi olan takımı, okul idaresini ve beden eğitimi öğretmeni Betül Tirek’i başarılarından dolayı tebrik etti.

# Kahramanmaraş, Elbistan, eğitim, Elbistan Milli Eğitim Müdürü, Fatih Çetin

16 Şub 2024 - 13:42 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Elbistanın Sesi Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Elbistanın Sesi Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Elbistanın Sesi Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Elbistanın Sesi Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL