Elbistanlı öğrenciler gümüş madalyanın sahibi oldu

Elbistan Cumhuriyet İlkokulu hentbol takımı, Kahramanmaraş’ta yapılan okul sporları il turnuvasında ikincilik elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden oluşan hentbol takımı, 2023/2024 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Hentbol Yıldız Erkekler kategorisinde ilçe birincisi olmuştu. Kahramanmaraş’ta düzenlenen il finalinde sahaya çıkan Elbistanlı sporcular, şampiyonluk maçında rakibine üstünlük sağlayamadı. Cumhuriyet İlkokulu hentbol takımı, turnuvayı 2’incilikle tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin, il ikincisi olan takımı, okul idaresini ve beden eğitimi öğretmeni Betül Tirek’i başarılarından dolayı tebrik etti.