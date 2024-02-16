İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden marketlerde denetim

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaş ve tüketici sağlığını en üst düzeyde tutma maksadıyla bir gıda denetim seferberliği başlattı.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş ile Gıda kontrol görevlileri Mehmet Akif Hacıoğlu ve Abdurrahman Aygün, market ve gıda satışı yapılan işyerlerinde denetimlerde bulundu. Denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihi, içeriğiyle ilgili kontroller gerçekleştirdi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Tontuş, gıda denetim seferberliği ile ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; “İlçemizde güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz hassasiyetle ve aralıksız olarak yürütülmektedir” dedi.

Söz konusu denetimlerin ilçe genelindeki birçok işletmede yapılacağını belirten Tontuş, numunesi alınan ürünlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, ilgili firmalara para cezası uygulanacağını bildirdi.

Tontuş, yürütülen çalışmanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Üretimden tüketime kadar her aşamada sahadaki arkadaşlarımızla birlikte denetimleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız, tüketicinin sağlıklı, güvenilir gıdayla beslenmesini sağlamak ve aldatılmasını önlemektir. Bununla birlikte işini doğru yapan üreticiyle diğerlerini ayırmayı ve haksız rekabeti önlemeyi hedefliyoruz. Bu amaçla etkin bir şekilde ve sürekli olarak denetimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.”