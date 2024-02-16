TOKİ’den kendi evini yapmak isteyenlere arsa satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Pazarcık ilçesindeki konut alanı nitelikli 38 arsayı toplam 39 milyon 387 bin lira muhammen bedel üzerinden satışa çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Pazarcık’a bağlı İncirli Mahallesi’nde büyüklüğü 480 m² ile 511 m² arasında değişen konut alanı niteliğindeki arsaları açık artırma yöntemiyle satacak.

TOKİ Başkanlığı tarafından satılacak arsalara yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile sahip olunabilecek. 28 Şubat günü gerçekleştirilecek açık artırmalar, Ankara’da yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ’den yapılan duyuruya göre, satışa sunulan taşınmazların büyüklükleri 480 ila 515 m² arasında değişecek. Bu taşınmazlar için 1 milyon 57 bin lira ile 1 milyon 177 bin lira arasında değişen muhammen bedel belirlendi. İhale edilecek toplam 38 taşınmazın bedeli ise 39 milyon 387 bin lira olacak.