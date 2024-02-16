16 Şub 2024 - 12:33- Çevre G:

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında su alarak batan ve 6 kişilik mürettebatı bulunan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin enkazına ulaşılmasının ardından dalış için hazırlık yapılıyor.

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Marmara Denizi'nde batan kargo gemisini arama çalışması 275 personelle sürüyor
Su altı robotuyla geminin batığına ulaşıldığını, 3 boyutlu modellemesinin de çıkarıldığını belirten Demirtaş, "Batık deniz tabanına normal bir şekilde oturmuş. Bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştıracak. Ekipler hava şartlarının durumuna göre batığa gün içinde dalış gerçekleştirecek. Şu anda 456 arama kurtarma personeliyle çalışmalar sürüyor." dedi.

Marmara Denizi'nde batan geminin enkazına ulaşıldı

16 Şub 2024 - 12:33 - Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL