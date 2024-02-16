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Akçadağ'daki 4,1'lik deprem Elbistan'da hissedildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 0...

Akçadağ'daki 4,1'lik deprem Elbistan'da hissedildi mask
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 06.54'te 4,1büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Deprem, Elbistan ve çevre ilçelerde de hissedildi. 

16 Şub 2024 - 07:09 - Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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