Akçadağ'daki 4,1'lik deprem Elbistan'da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 06.54'te 4,1büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Deprem, Elbistan ve çevre ilçelerde de hissedildi.