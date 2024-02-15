15 Şub 2024 - 18:46- Güncel G:

Depremde vefat eden arkadaşları adına kütüphane yaptırdılar

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6 Şubat depremlerinde vefat eden Elif Yıldırım'ın adına Maltepe Üniversitesi'nden arkadaşları ve kulüp üyeleri, kütüphane yaptırdı. Maltepe Üniversite...

Depremde vefat eden arkadaşları adına kütüphane yaptırdılar mask
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6 Şubat depremlerinde vefat eden Elif Yıldırım'ın adına Maltepe Üniversitesi'nden arkadaşları ve kulüp üyeleri, kütüphane yaptırdı.

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Elif Yıldırım, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Maltepe Üniversitesi Arama ve Kurtarma Kulübü önderliğinde başlatılan "Depremzede Çocuklara Oyuncak ve Kitap Bağışı" kampanyası kapsamında üniversitenin de desteğiyle kulüp öğrencileri Kahramanmaraş’a giderek, Dulkadiroğlu ilçesi Egemenlik Mahallesindeki İstasyon İlkokulu'nda, Elif Yıldırım adına kütüphane yaptırdı.

Elif Yıldırım'ın ailesi ve arkadaşları, Maltepe Üniversitesi Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleriyle bir araya gelerek onun adını yaşatmak için yaptırılan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Üniversiteliler, açılışta yanlarında getirdikleri kitap, zeka oyunları, satranç takımları, okul malzemeleri ve oyuncakları da ilkokul öğrencilerine hediye etti.

# Elif Yıldırım, Kahramanmaraş, Maltepe Üniversites Arama ve Kurtarma Kulübü, Maltepe Üniversitesi

15 Şub 2024 - 18:46 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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