Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yerel seçim öncesi mitinginde yaptığı konuşmada, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu meydana gelen maden kazası nedeniyle vatandaşlara ve işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaklaşık 9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçinin toprak altında kaldığının tespit edildiğini belirten Erdoğan, bakanlıklardan, kurumlardan, belediyelerden, ordudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin arama kurtarma faaliyetlerine destek verdiğini, ihtiyaç duyulan her türlü araç gerecin de bölgeye ulaştığını bildirdi.

Erdoğan, "İşçilerimizin konteyner ve araç içinde olmaları, kendilerine canlı ulaşma ümidimizi artırıyor. İnşallah toprak altından hayırlı haberler almayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde bugün içinde 6 kişilik mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığını hatırlatan Erdoğan, "Dalgaların boyunun 3 metreye ulaştığı çok zorlu hava şartlarına rağmen bu kardeşlerimizin de bir an önce kurtarılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten, kazadan muhafaza eylesin. Bir kez daha Erzincan'a, bilhassa da toprak kayması olan yerde yaşayan ve çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten, kazadan muhafaza eylesin." diye konuştu.

Erdoğan, Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı Samsun'da olmaktan, Samsunlularla hasret gidermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin kendilerinden desteğini esirgemediğini, mayıs ayındaki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin her ikisinde de Samsunluların yüzde 62'şer oy oranıyla şahsına ve Cumhur İttifakı'na teveccüh gösterdiğini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı hedeflerine verdikleri güçlü destek için Samsunlulara şükranlarını sunan Erdoğan, "Samsun, 31 Mart'ta da büyükşehir ve ilçeleriyle Cumhur İttifakı adaylarının yanında yer alarak yeni bir destan yazacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, bu seçimlerde niyetlerinin ülkenin tamamını gerçek belediyecilikle, vatandaşın her anında yanında bulunacak belediye başkanlarıyla buluşturmak olduğunu vurguladı.

"Hepsinin tek gündemi, seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek"

Siyasetlerinin eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Atakum, bu seçimde gümbür gümbür geliyor mu? Söz mü? Ben de size inanıyorum. Bizde millete tepeden bakmak, millete dayatmada bulunmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. İşte sizler de takip ediyorsunuz. Tek parti dönemi alışkanlığıyla milleti tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek kitle olarak gören CHP zihniyeti, bu seçimlerde de aynı kafayla yoluna devam ediyor. Benim milletim, 'Tıpış tıpış gidecek, oy verecek.' diyenlere sandıkta dirsek gösterir.

Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi bireysel hedeflerine öyle kilitlenmiş durumdalar ki ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri ne programları ne de projeleri var. Eski ve yeni genel başkanlarıyla, belediye başkanları adaylarıyla ve aday olamayanlarıyla, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi, seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. 'Acaba hangimizin elinde kalacak?' Bu uğurda birbirlerine çelme takmaktan, birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, dün beraber yoldaşlık ettiklerini bugün hançerlemekten dahi çekinmiyorlar. Böyle bir zihniyetin şehirlerimize hizmet etmek, eser kazandırmak, yatırım yapmak gibi bir gayesi olabilir mi?"

"CHP'nin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1989 seçimlerinde tepki oylarıyla şehirlerin önemli bir kısmında belediyelerin bu zihniyete mensup başkanların yönetimine geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin 1994 seçimlerine kadar geçen 5 yıllık CHP zihniyeti döneminin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek mecburiyetinde kaldığını ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizzat şahsımın 1994'te İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Neydi? Görevi aldığımda çöp, çukur, çamur. İstanbul bu haldeydi. Zaten sizin çoğunuz İstanbul'un ne halde olduğunu gayet iyi bilirsiniz. Gerçekten de şehirlerimizin hemen hepsinde böylesine büyük bir felaket söz konusuydu.

Bugün de CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle uzun yıllardır bu partinin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır. Sadece bir dönemliğine bile bu zihniyetin gadrine uğrayan şehirlerimiz, bırakın yeni hizmetlere kavuşmayı, mevcut seviyesinin bile hep gerisine düştü."

Erdoğan, mayıstaki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bu habis zihniyetin ülkeye musallat olmasının önüne geçtiklerini" belirterek, şunları kaydetti:

"Rabb'imizin inayeti ve milletimizin desteğiyle 31 Mart'ta da şehirlerimizden aynı müjdeyi alacağımıza inanıyorum. Samsun, buna hazır mı? Her zaman Samsun yol açıcı, istikamet gösterici, ilk adımı atan vasfıyla öne çıkmış bir şehrimizdir. Bu seçimlerde sizlerden yine aynı liderliği bekliyoruz. Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa etmek için sizlerden bir kez daha destek istiyoruz. Unutmayınız, sandık başına gittiğinizde vuracağınız mühürle sadece kendinizin değil çocuklarımızın nasıl bir şehirde, nasıl bir ülkede yaşayacağının kararını da vereceksiniz. Bu vatan bize ecdadın emaneti."

Erdoğan, diğer alanlarla birlikte şehirleri altyapısı ve üstyapısıyla geliştirerek yeni nesillere daha güçlü bir vatanı miras bırakmakla mükellef olduklarını söyledi.

Türkiye'nin her karış toprağını eserlerle bereketlendirmenin, her bireyin derdine derman olmanın boyunlarının borcu olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi 21 yılda nasıl asırlık yatırımlarla buluşturduysak, şehirlerimizi içinde yaşayan insanlarıyla birlikte hayallerine kavuşturmak da inşallah bize nasip olacaktır. Bunun için seçim gününe kadar hep beraber çok çalışmalıyız. Rabb'imiz ne buyuruyor? 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.' Hükmü unutmayacağız, asla aklımızdan çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Samsun'a güvendiğinin altını çizen Erdoğan, "Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Artvin'den İstanbul'a kadar Karadeniz'in dört bir yanından duyulsun. Samsun, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mıyız?" diye sordu.

Kendisini dinleyenlerin "evet" karşılığını vermesi üzerine Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin alameti farikası nedir diye sorarsanız, buna verecek tek cevabımız eser ve hizmettir. Elini vicdanına koyarak geçtiğimiz bir asrın değerlendirmesini yapan herkes de bu hakikati kabul eder. AK Parti, gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Cumhuriyet'imize en çok katkıyı sağlayan partidir. Her konuda mütevaziyiz ama bu konuda göğsümüzü gererek eser ve hizmet müktesebatı konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz. Aynı şekilde vizyon, program, proje, yatırım konusunda da son 21 yıldır bizimle yarışacak kimse çıkmadı."

"Samsun'dan bir başka ses çıkacak"

Samsun'un yeni bir döneme gireceğine işaret eden Erdoğan, "Sandıkları patlatacaksınız, şehirlerimiz de bu patlayışı görecekler." diye konuştu.

"Dikkat ederseniz kendi heybeleri boş olanlar, bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretindeler. Bir başka ifadeyle iş yapma ve icraat ortaya koyma hususunda bizim seviyemize çıkamayanlar, bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye bu kısır siyaset anlayışının acısını Cumhuriyet'imizin ilk asrında yeteri kadar çekti. Üstelik bu vahim tablo sadece ülkemizi geri ve insanımızı fakir bırakmakla kalmadı, darbeyle, terörle, hak ve özgürlük ihlalleriyle milletimizi de mutsuz etti. Biz, yarım asra yaklaşan siyasi hayatımızın son 30 yılını şehirlerimize ve ülkemize hizmetle geçirdik. Mücadeleyle ve alın teriyle yoğurarak milletimizin hanesine yazdırdığımız her kazanımı birer şeref beratı gibi göğsümüzün üzerinde taşıyoruz. Biz size inanıyoruz, size güveniyoruz. Ve inanıyorum ki 31 Mart akşamı Samsun'dan bir başka ses çıkacak. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde, oraya yaptığımız yatırımları işte bu heyecanla özetin özeti mahiyetinde de olsa anlatıyoruz. Unutmayın 'hafıza-i beşer nisyan ile malüldür.' Bu atasözümüzün işaret ettiği gibi hatırlanmayan ve hatırlatılmayan her şey unutulmaya mahkumdur."

Türkiye'nin ve milletin kazanımları unutulunca birilerinin hemen eski Türkiye güzellemesi yapmaya başladığını belirten Erdoğan, bunun için yaptıklarını ve yapacaklarını anlatmayı sürdüreceklerini söyledi.

"Şehir hastanesini bu yaz tamamlayacağız"

Samsun'a son 21 yılda güncel rakamlarla 181 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Erdoğan, eğitimde 5 bin 764 yeni derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesini şehre kazandırdıklarını, gençlik ve sporda 15 bin 233 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını hatırlattı.

Erdoğan, şehre 102 spor tesisi inşa ettiklerini dile getirerek, sosyal yardımlarda Samsunlu ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 9 milyar lira tutarında kaynakta destek olduklarını ifade etti.

Sağlıkta 2 bin 943 yataklı 24 hastanenin de aralarında olduğu 25 sağlık tesisi yaptıklarını anımsatan Erdoğan, ilave olarak 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi ile 5 sağlık tesisinin inşaatının sürdüğünü kaydetti.

Erdoğan, şehir hastanesini bu yaz içinde tamamlayıp hizmete sunacaklarını belirterek, çevre ve şehircilikte TOKİ eliyle Samsun'da 11 bin 265 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, kentsel dönüşümde riskli yapı olarak belirledikleri 5 bin 308 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Zirai gelir artışı sağladık"

İktidara geldiklerinde Samsun'da 3 atık su arıtma tesisi varken, bugün 26 atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun tamamına hizmet verdiklerini belirten Erdoğan, Samsun'daki 6 Millet Bahçesi projesinden 3'ünü hizmete aldıklarını ve diğerleriyle ilgili çalışmaların çeşitli safhalarda devam ettiğini bildirdi.

Erdoğan, ulaştırmada 120 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye çıkardıklarını ve proje bedeli 8,5 milyar lira olan Samsun Batı Çevreyolunu 2024 yılı yatırım programına aldıklarını söyledi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Gelemen Lojistik Merkezini tamamlayıp işletmeye başladık. Samsun il sınırları içindeki demir yolu hatlarının tamamını yeniledik. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projesiyle Samsun-Sivas arasındaki 431 kilometrelik demir yolu hattını tüm altyapısı ve üstyapısı ile yeniledik. Böylece hem bu hattaki lojistik taşımacılığına yeni bir ivme kazandırdık hem de yolcu kapasitesini 2 kat artırdık.

Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Çorum bölümünün projesini tamamladık, ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Tarım ve ormanda şehrimizde 9 baraj, 2 içme suyu tesisi, 15 sulama tesisi, 127 taşkın koruma tesisi, 3 arazi toplulaştırma ve 5 hidroelektrik santrali inşa ettik."

19 bin dekar araziyi sulayacak, Asarcık, Salıpazarı ve Vezirköprü-Doluca barajlarının yapımına devam ettikleri bilgisini veren Erdoğan, "Son 21 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Samsun'da 605 bin dekar tarım arazisini sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 4 milyar liranın üzerinde zirai gelir artışı sağladık." ifadelerini kullandı.

"Eksikleri tamamlamak bizlerin elinde"

Samsunlu çiftçilere bugüne kadar yaklaşık 4 milyar tutarında tarımsal destek verdiklerini kaydeden Erdoğan, "Sanayi ve teknolojide şehrimize 6 yeni organize sanayi bölgesi, 1 teknopark, 6 araştırma-geliştirme merkezi kurduk. Samsunlu işverenlerimize yaklaşık 5 milyar lira tutarında teşvik sağladık. Enerjide 356 bin abonesi olan Samsun ve 16 ilçesini doğal gaza kavuşturduk. Ayvacık ilçemizi de en kısa sürede doğal gazla buluşturacağız." dedi.

AK Partili yerel yönetimlerin Samsun'a yaptığı yatırımların yer aldığı kısa filmin gösterilmesinin ardından mitinge katılan vatandaşlara seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gümbür gümbür geliyorsunuz sizi öyle görüyorum. Samsun'a kazandırdığımız yatırımları tek tek saymaya kalksak, değil saatler günler yetmez. Bu şehrin çehresini hangi eser ve hizmetlerle geliştirip güzelleştirdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. İnşallah cumhurbaşkanlığıyla, bakanlıklarıyla, milletvekilleriyle, belediyeleriyle omuz omuza, gönül gönüle verip eksikleri tamamlamak bizlerin elindedir. Yeter ki dirliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Şimdi 31 Mart için hazır mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ana kademe var mıyız? Kadın kolları var mıyız? Gençler var mıyız? Evelallah bu iş bitmiştir."

Mitingden notlar

Miting alanında, "Hazırız, kararlıyız", "Reis sen düşünme bizi Samsunlu bilir işini" ve "Vatan, millet mazlumlar sana, senin emeklerin sandıkta bize emanet Reis" yazılı pankartlar ile AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından 17 ilçe belediye başkan adayını alfabetik sıraya göre çağırarak tanıttı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile milletvekilleri katıldı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazası nedeniyle miting alanında müzik çalınmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting öncesinde Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın Samsun ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'da ilçelerden gösterdiği belediye başkan adayları belli oldu.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'den Yakakent'te Hüseyin Kıyma, Ayvacık'ta Hüseyin Keskin, Havza'da Murat İkiz, Vezirköprü'de Murat Gül, Kavak'ta İbrahim Sarıcaoğlu, Atakum'da Özlem Maraş, Ladik'te Gürkan Özel, Çarşamba'da Ender Gür, Tekkeköy'de Mustafa Candal, Terme'de Şenol Kul, İlkadım'da İhsan Kurnaz, Canik'te İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs'ta Osman Topaloğlu, Bafra'da Hamit Kılıç; MHP'den Alaçam'da Ramazan Özdemir, Salıpazarı'nda Osman Yüksel, Asarcık'ta da Şerif Kılağuz aday gösterildi.

Daha önce de Samsun Büyükşehir Belediyesine Halit Doğan'ın aday gösterildiği açıklanmıştı.