15 Şub 2024 - 17:02- Güncel G:

Bir muhtar adayı daha yarıştan çekildi

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Elbistan’ın Karaelbistan Mahallesi’ne muhtar adaylığını duyuran Erdal Kıraç, yarıştan çekildi.

Bir muhtar adayı daha yarıştan çekildi mask
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Elbistan’ın en büyük kırsal mahallelerinden olan Karaelbistan, deprem konutlarıyla birlikte bambaşka bir kimliğe bürünmeye hazırlanıyor. Kısa süre önce yapılanlarla birlikte 4 binin üzerinde deprem konutunun inşa edildiği Karaelbistan’ın nüfusu, merkezdeki mahallelerle yarışır hale gelecek. Çok sayıda isim, Karaelbistan’ın yönetimine talip olduğunu açıklamıştı. Kısa süre önce bir muhtar adayı ise adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Bir isim daha adaylıktan çekildiğini duyurdu. Daha önceden 2 dönem muhtarlık yaptığı Karaelbistan’ın yönetimine yeniden talip olan Erdal Kıraç da; adaylık yarışından çekildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Kıraç, adaylıktan çekilmesiyle ilgili şu paylaşımda bulundu:

“Değerli Karaelbistan Mahallesi sakinleri, muhtarlık adaylığımdan kendi isteğimle çekiliyorum. Adaylığım sürecinde yanımda olup beni destekleyen eş dost ve akrabalarıma çok teşekkür ediyorum. Mahallemizin diğer muhtar adaylarına başarılar dilerim.”

# Karaelbistan, deprem, Erdal Kıraç

15 Şub 2024 - 17:02 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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