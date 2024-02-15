Bağımsız aday Musa Demir: “Seçmene aba altından sopa göstermeyin”

Bu yöndeki beyanları dile getiren kesimlerin, kendi başarısızlıklarının üstünü örtmeye çalıştığını savunan Demir, “Zaten geçmiş dönemde iktidar olmalarına rağmen başarılı olsalardı kendi içlerinden 24 tane aday adayı da çıkmazdı” dedi.

Partiler üstü ve ortak aklın tek adayı olarak çalışmalarına devam ettiğin belirten Elbistan Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, Elbistan’da, halkı aldatmaya yönelik kirli bir siyaset yapılmaya başlandığını dile getirdi.

Demir, şöyle devam etti:

“31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde topluma anlatacak bir şeyleri olmayanlar yaklaşan yerel seçimlerde Elbistan halkının aklını karıştırmak adına iktidar olmazsa belediye hizmet veremez, Elbistan kalkınamaz diye topluma üstü örtülü aba altında sopa göstermekle kendi başarısızlıklarını kamufle etmek gibi bir polemik içinde olmaları gelecek için de vatandaşa umut olamayacaklarının bir işareti olarak algılanıyor kamuoyunda.

Bir önceki dönem mimar olsun, yine iktidar da olsun şehir kalkınır dediler, Elbistan halkını kandırdılar. Olmadı deprem öncesi de sonrası da şehir enkazdan kurtarılamadı. Yine birilerini etiket sahibi yapalım göz boyama anlayışıyla şehri bu kez de müteahhit olan bir başka isime teslim ederek yine Elbistan ve halkının geleceğini çalmak gibi bir niyetleri olmalı ki; Elbistan halkını aldatmaya yönelik kirli bir siyaset yapmaya başlamış olmalarını hayretler içerisinde izliyoruz.

Elbistan halkının ortak aklın tek adayı olarak ortaya çıkarttığı partiler üstü bir aday olarak her kesimi kucaklamak için yola revan olduk ve gördük ki; Elbistan halkı bizleri bir umut olarak görüyor. Bu durum bizlerin azim ve kararlılığını arttırırken onları da endişelendirmiştir.”

Elbistan’ın il olması konusuna da değinen Demir, “Elbistan Belediyesi’nde israfa dur diyerek kimseyi ayırmadan herkese eşit iş aş ve hizmet anlayışı ile yola çıkmamız halkımızın en önemli dayanak noktasından biri olmuştur.

Yıllardan beri birilerinin siyasi rantları uğruna şehrin 33 ilden büyük olmasına rağmen il yapılmayan Elbistan’ımızın önündeki bu engeli, bağımsız belediye başkanı olarak hür irademiz ve Elbistan halkıyla birlikte aşacağız. Çünkü bağımsız belediye başkanını hiç bir siyasi partinin genel başkanı ve vekilleri il olmasına engel olmak adına durduramayacaklar söylem ve eylemlerinin önüne geçemeyecekler” şeklinde konuştu.

‘Şehrimizin milli gelirden düşen İller Bankasından gelen ödeneğine de kimse engel koyamaz’ diyen Demir, “Çeşitli meslek kimliklerinin, Elbistan Belediyesi’nin iktidarda ve mimar mühendis de olmazsa 50 yıldan önce kalkınamaz demelerinin tamamen algı olduğunu görmekteyiz. En başarılı belediye başkanları eğitimciler olduğunu Eskişehir örneğinde görmüştük” ifadelerini kullandı.

Elbistan’da yıllardan beri ‘yapboz’ belediyeciliği yapıldığının altını çizen Bağımsız Belediye Başkan adayı Musa Demir, “

Yıllardan beri Elbistan’a gönderilen belediye başkanları Ceyhan’da dalış yapıp suyla evcilik oynamak dışında hiç bir hizmet üretemediklerini kamuoyu dillendiriyor. Yollar, kaldırımlar ve imar yapbozdan ibaret. Yapboz dışında hizmet üretemeyen anlayışa Elbistan halkı bağımsız belediye başkanı ile dur demek istiyor. Elbistan halkının istihdamda yer alması yerine başka şehirlerden belediyeye istihdamda yer verilmesi Elbistan halkının ellerinde çanta gurbette iş aramak için şehri terk ettiklerini biliyoruz. Bu kötü gidişata birlikte dur diyeceğiz inşallah. Bağımsız belediye başkanı ile imarda ve iskanda sorunlar çözülerek depreme dayanıklı evler işyerleri ve yollar inşa edilecek.

Deprem Allah’tan geldi yalnız çürük binalar öldürdü. İnsanımızı bunun sebebi de denetimden sorumlu belediye denetimi yapmamış olmasıdır. Bizimle denetim dışında halkın sağlığını tehlikeye atacak hiç bir projeye onay verilmeyecektir. Şeffaf üreten iş sahaları açarak istihdamda çözüm üreten yaşanabilir ilkeli dürüst bir belediyecilik anlayışı ile soyguna vurguna talana karşı yaşanabilir bir Elbistan inşa edeceğiz. Sen ben değil biz anlayışı ile herkese eşit bir hizmet anlayışında belediyecilik hizmeti vereceğiz” sözleri ile açıklamasını tamamladı.