Ak-El Vakfı’ndan depremin yıl dönümünde anma programı

Anma etkinliğine Narlı Cemevi Baskanı Tahir Ortac, Akcadağ - Ören Mahallesi Muhtarı Birol Çirkin, Elbistan - Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı İmam Hüseyın Arpacı, Maraş Denekler Fedarsayonu (MARDEF) Deprem Bölgesi Koordinatörü Ali Soysüren ile Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Malatya Ören Şube Başkanı Mazlum Köse katıldı.

Anmada söz alan AK-EL Vakı Başkanı Mustafa Şahin sözlerine depremde hayatını kaybedenleri anarak başlayıp, deprem süresince vakfın yaptıklarını aktardı.

Devamında söz alan katılımcılar 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yaşananları, devam eden süreçte halkın karşı karşıya kaldığı zorlukları dile getirirken, Ak-El Vakfı’nın yöre kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa olarak bölgeye yaptığı yardımların, maddi ve manevi desteğinin bölge halkı için son derece önemli olduğunu, dayanışmanın depremzedelere güç verdiğini dile getirdiler. Depremden hemen sonra sivil toplum örgütlerinin, yöre kurumlarının, cemevlerinin desteğiyle halkın kendini toparlayabildiği, devlet desteği ve yardımların bölgeye geç geldiği, bunun da ölümlerin artışına etken olduğunu vurgulayan konuşmacılar, sivil toplum örgütlerinin öneminin bir kere daha anlaşıldığını hatırlattılar.

Bölgeden gelen muhtarlar ve sivil toplum kurumlarının temsilcileri deprem dönemindeki katkıları sebebiyle Ak-El Vakfı’na teşekkürlerini ilettiler.

Ak-EL Vakfı Kadın Komisyonu adına söz alan Gülbahar Çiçek de kadın komisyonunun deprem döneminde yaptıklarını aktarırken kadınlar arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı anma etkinliği sonunda depremde hayatını kaybedenler için katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.