Deprem bölgesindeki besicilere milyonluk yem desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 Yılı Şubat Ayı Dönem Toplantısı’nın 2’nci Birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak başkanlığında toplandı. Meclis’te Kahramanmaraş depremlerinden Gaziantep’te en çok etkilenen İslahiye ve Nurdağı’ndaki hayvan yetiştiricileri ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik karar çıktı.

Bu çerçevede, TÜRKVET’e bağlı bin 711 büyükbaş hayvan yetiştiricisine toplam 988 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi, bin 79 küçükbaş hayvan yetiştiricisine 989 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi yardımı yapılacak. TÜRKVET’e kayıtlı olmayan küçük kapasiteli hayvan üreticileri için 12 bin kilogram büyükbaş hayvan yemi ve 10 bin 500 kilogram küçükbaş hayvan yemi olacak. 2 milyon kilogram hayvan yemi yüzde 50 çiftçi katkı paylı, yüzde 50 hibe şeklinde dağıtımı yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak mecliste yaptığı konuşmada, Gaziantep’te İslahiye ve Nurdağı’nın depremden en çok etkilenen ilçeler olduğunu belirterek, depremde en çok zarar gören İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde hayvan yetiştiriciliği yapan üreticileri ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara destek olunacağını söyledi.