Çocuğun cinsel istismarı suçundan aranıyordu, Elbistan’da yakalandı

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı, İstihbarat Kısım Amirliği ve Elbistan JASAT tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Çok sayıda sivil ve resmi ekibin katıldığı çalışmada; belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

İlk operasyonda; Eskişehir’de yargılandığı ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.K. (37) adlı hükümlünün yakalanmasına yönelik olarak icra edildi.

Hükümlünün, Elbistan’daki bir arkadaşının evine geleceği duyumu üzerine harekete geçen Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı, Merkez Karakol Komutanlığı, İstihbarat Kısım Amirliği ve Elbistan JASAT ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

Yine, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. adlı hükümlü de saklandığı ikamette yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şahıs ise, kolluk devriyesi esnasında yapılan kimlik kontrolünde yakalandı. Zorlama hapsi müzekkeresi ile aranan B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, her türlü suç ve suçluyla mücadelesinin 7 gün 24 saat esasına göre devam edeceği vurgulandı.