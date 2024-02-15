Başkan adayı Yener: “Şehrimizin tüm paydaşları ile bir olacağız”  

Yener, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler çerçevesinde ziyaret ve istişare toplantılarını sürdürüyor. Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanları ile görüşerek projelerini anlatan AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, asrın felaketi sonrasında daha da ön plana çıkan kentsel dönüşüm ve değişimle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Elbistan Temsilcisi Özgür İspir’le bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Elbistan Temsilcisi Özgür İspir, Yener’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener ise, depremin büyük yıkıma yol açtığı kentin yeniden imarının önemine vurgu yaptı.

Başkan adayı Yener, şehrin tüm paydaşlarıyla aynı paydada buluşarak Elbistan’ı yeniden inşa ve ihya edeceklerini söyledi.