15 Şub 2024 - 15:24- Güncel G:

Başkan adayı Yener: “Şehrimizin tüm paydaşları ile bir olacağız”  

ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, şehri tüm paydaşları ile birlikte yeniden inşa ve ihya edeceklerini söyledi.

Başkan adayı Yener: “Şehrimizin tüm paydaşları ile bir olacağız”   mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Yener, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler çerçevesinde ziyaret ve istişare toplantılarını sürdürüyor. Kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının başkanları ile görüşerek projelerini anlatan AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, asrın felaketi sonrasında daha da ön plana çıkan kentsel dönüşüm ve değişimle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Elbistan Temsilcisi Özgür İspir’le bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Elbistan Temsilcisi Özgür İspir, Yener’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener ise, depremin büyük yıkıma yol açtığı kentin yeniden imarının önemine vurgu yaptı.

Başkan adayı Yener, şehrin tüm paydaşlarıyla aynı paydada buluşarak Elbistan’ı yeniden inşa ve ihya edeceklerini söyledi.

# AK Parti, Elbistan Belediye Başkan, Abdullah Yener

15 Şub 2024 - 15:24 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL