Nemrut’ta turizm sezonu devam ediyor

Özellikle son yıllarda ilgi odağı olan Nemrut Dağı, karlı havalarda gelenleri hayran bırakıyor. Kendimiz tanımadan tanıtamayız düşüncesiyle 14 Şubat Günü Nemrut’ta çıkan 20 kişilik dağcı grup, karlar arasında kalan nemrut heykellerine hayran kaldıklarını dile getirdi.

Fırtınaya rağmen Nemrut Dağı zirvesine çıkan dağcı grup, “Bu mevsimde Nemrut’ta çıkmak, resimleri ve videoları dünyaya yaymak, kışın turizm hareketliliğini canlandırmaya katkı sağlamak istedik. Manzara eşsiz, Mezopotamya’yı Nemrut’tan hele bu mevsimde seyretmek harika bir şey” diye konuştu.