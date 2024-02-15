Elbistan’a 2 günde düşen yağış can suyu oldu

Elbistan, yağışlı hava sisteminin etkisine girdi. 2 gündür devam eden yağışlı hava, Elbistan ve çevre ilçelerde etkili oluyor. Kar yağışının az olması nedeniyle kuraklık çanlarının çaldığı Elbistan için adeta can suyu olan yağmur, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde de üreticinin imdadına yetişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı verilere göre, Elbistan’a 2 günde 30 kilogram yağış düştü. Elbistan merkezde metrekareye düşen yağış miktarı 26 kilograma ulaştı. Elbistan-Akarca ve Elbistan-Kangal bölgelerine ise 30-35 kilogram arası yağış düştü.

Ekinözü ilçesi ise 40 kilograma yakın bir ortalama yağış aldı. Nurhak’ta da geçtiğimiz sonbahardaki rekor yağışlara yakın bir ortalamaya ulaşıldı. Nurhak’ın aldığı yağış miktarı ise metrekareye 63 kilogram olarak ölçüldü.