İYİ Parti yönetiminden 16 kişi “Kral Çıplak, Akşener timsah gözyaşı döküyor” diyerek istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski Genel İdare Kurulu Üyesi Binnur Karadağlı ile birlikte, parti yönetiminde bulunan 16 kişi basın açıklaması düzenleyerek istifa ettiklerini açıkladı. Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşen açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, teşkilatın yüreğinin kan ağladığını görmediği, timsah gözyaşları döktüğü söylendi. İstifa eden partililer adına konuşan Binnur Karadağlı, parti içinde yaşanan tüm olumsuz durumlara rağmen yıllarca partiye hizmet etmeye devam ettiklerini ancak son gelişmelerden sonra, “Kral Çıplak” diyerek istifa etmenin vaktinin geldiğini belirtti.

“Paraşütle indirilmiş, kim oldukları kestirilemeyen birçok ismin parti kademelerine getirildiğini gördük”

İstifa eden partililer adına açıklama yapan Binnur Karadağlı, “Bugün burada ’Milli Merkez’ iddiasıyla yola çıkan partimizi; vatansever yürekleri kullanarak, kendi ikbal ve ihtirasları uğruna heba edenlerin ipliğini pazara çıkarmak ve gür bir sesle ’Kral Çıplak’ demek için bulunuyoruz. Partinin kuruluş aşamasında emek veren, şehir şehir gezip maddi manevi destek olan birçok arkadaşımız dururken; listeler açıklandığında paraşütle indirilmiş, kim oldukları ve kime hizmet edecekleri kestirilemeyen birçok ismin parti kademelerine getirildiğini gördük. Kuruluşun akabinde girdiğimiz ilk seçimde yine harmanda izi olmayan birçok isim, seçilecek sıralardan vekil listelerine yerleştirildi. Milli Merkez olma yolunda demeçler veren, kürsülerde konuşan dava arkadaşlarımız aforoz edildi. ’Söylemlerinden CHP rahatsızlık duyuyor’ diye toplumun teveccüh gösterdiği yol arkadaşlarımız pasifize edildi, partiden uzaklaştırıldı. Genel Başkanın bizzat kendisinin ’Ağabey’ diye hitap ettiği, milliyetçi camianın saygı duyduğu büyüklerimizin birçoğunun partideki ikbal ve geleceği ’Özel Kalem’ denilen bir sekreterin iki dudağının arasına terk edildi” dedi.

“CHP birçok büyükşehri İYİ Parti sayesinde kazandı ama ’Biz HDP sayesinde kazandık’ denildi"

Binnur Karadağlı, CHP ile yapılan ittifak sonrasında kazanılan belediyelerde İYİ Partililere doğru düzgün görevler verilmediğini söyleyerek Akşener’i eleştirdi. Karadağlı, “Yerel seçimlerde ülke sathında CHP ile işbirliği yapıldı. CHP başta İstanbul ve Ankara olmak üzere son 20 yılda kazanamadığı birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyelerini İYİ Parti oyları sayesinde kazandı. Buna karşın kazanılan belediyelerde İYİ Partililere doğru düzgün bir görev verilmediği gibi, ’Siz kimsiniz? Biz HDP sayesinde kazandık’ sözleriyle karşılık verildi. Bütün bunlara rağmen bizlere ’yerel seçimlerde yaşanan acemilik 2023 seçimlerinde yaşanmaz, siyasi duruşumuza uygun bir aday belirlenerek ilkeli bir ittifak yapılır’ düşüncesiyle mücadelemizi sürdürdük. Aylarca, hatta neredeyse 2 yıl boyunca başta CHP olmak üzere 5 farklı siyasi partinin liderleriyle görüşmeler sürdürüldü. Masalar kuruldu, yemekler yendi. Ancak, Altılı Masa’nın gizli ortağı HDP ile üstü kapalı ittifak yapılmadığı konusunda kamuoyunu ikna edemediler. Akşener, televizyon televizyon gezip ’Kazanacak Aday’ tarifi yaptı. Fakat seçimlere 1 ay kalmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun kolundan tutup ’adayı artık belirleyelim, senin dışında bir aday istemiyorsan biz yokuz’ diyemedi. Aldığı oy oranı sıfır virgül oranlarında ifade edilen particiklerin sözde liderleri kadar masada sözünü geçiremedi. İlk girdiği seçimde yüzde 10 oy almış bir partiyi, vatanperver teşkilat mensuplarını ve vatansever seçmenlerini ’sifonu üstlerine çekin’ diyen namertlere karşı kepaze etti. Zehir zemberek masadan kalkıldı, esilip gürlendi. Sonra hangi menfaatler devreye girdi bilinmez, tekrar masaya dönüldü. Başını öne eğip çalışmaya devam eden teşkilat mensuplarımıza son darbe milletvekili listeleriyle vuruldu. Temayül sonuçlarına uyacağını söyleyen genel başkan bir kez daha sözünde durmadı. Üyelerin desteğini alıp ilk sıralarda yer alan birçok isme vekillik listelerinde yer vermedi. Buna karşın hiçbir teşkilat mensubumuzun, hatta neredeyse hiçbir seçmenimizin adını sanını duymadığı isimler ön sıralardan milletvekilliğine aday gösterildiler” diye konuştu.

“Kral Çıplak diyerek istifa ediyoruz””

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in teşkilatın yüreğinin kan ağladığını görmediğini söyleyen Karadağlı açıklamayı, “Bu parti sizin aile şirketiniz mi ki hesap verme gereği duymadınız? Yapılan bu alakasız tercihlerinizle ilgili açıklama yapmak yerine bu durumu sorgulayan parti mensuplarının gözlerinin içine baka baka kongrede ’defolun, defolun’ diye bağırıp çağırmak, hakaret etmek nasıl bir pişkinliktir? ’Ailemi emanet ederim’ denilip sonrasında sıtma ve ölüme benzetilenler, Yüzlerinde “Rabbi Yesir” görülüp birden savaş ilan edilenler, dibinden ayrılmayan, partinin kasası emanet edilenlerin bir günde hain ilan edilmesi; bu liste uzayıp gider. Herkes kötü, herkes hain olabilir ama genel başkan bunca tutarsızlığa ve beceriksizliğe rağmen hep olduğu yerde kalır. Genel başkanın eşinin, oğlunun ve sekreterinin hükümranlık sürdüğü bu ortamda biz artık olmayacağız. Bizim ve vatanseverliğinden zerre şüphe duymadığımız bütün parti mensuplarımızın emeklerinin sömürülmesine daha fazla katlanmayacağız. Dün grup kürsüsünde timsah gözyaşları döken Akşener’in, teşkilatın yüreğinin kan ağladığını görmediği aşikardır. Bugün burada İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyeliği, Kurucu İl Yöneticiliği ve hala aktif il yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren bu topluluk hep bir ağızdan ’Kral Çıplak’ diyerek istifa ediyoruz. Tüm dava arkadaşlarımıza bir çağrı yaparak yaşatılan bunca kepazeliğe tepki göstermeleri çağrısında bulunuyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.

16 kişi istifa etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski Genel İdare Kurulu Üyesi Binnur Karadağlı ile birlikte istifa eden 16 kişinin, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeleri Ufuk Ünal, Murat Köse, Onur Hanlıoğlu ve Çağrı Alp Gönen, Eyüpsultan Eski İlçe Başkanı Hatice Gürbulak, İstanbul Eski Teşkilat Başkan Yardımcısı Özay Alabaş, İstanbul Eski İl Yöneticileri Barış Tavlaşoğlu, Gökhan Kargı ve Sedat Erdem, Fatih İlçe Kurucusu Mücahit Erkuş, Eyüpsultan İlçe Başkan Yardımcısı Lütfü Büyüksüren, Eyüpsultan İlçe Başkan Danışmanı Alper Güleç, Eyüpsultan İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatmagül Uzundere, Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Eski İl Başkan Yardımcısı Müjde Hamza ve YİK üyesi Arif Tevetoğlu olduğu öğrenildi.