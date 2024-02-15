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Arapgir’deki hükümet konağı tartışması yargıya taşındı

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Malatya’nın Arapgir ilçesinde Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binası inşaatının durdurulması için dava açıldı. Hükümet konağının eski yerine yapılmasını isteyen ilçe halkı yargıdan gelecek haberi bekliyor.

Arapgir’deki hükümet konağı tartışması yargıya taşındı mask
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Arapgir ilçesinde Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binasının ilçe dışında kaldığını belirten bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek, Hükümet konağının eski yerine yapılmasını istediklerini söyledi.

Hükümet konağının ilçe merkezine iki kilometre uzaklıkta bulunduğu aktaran vatandaşlar, bölgede ulaşım konusunda yaşanacak ciddi sıkıntıların olduğunu belirtti.

Merkezi İstanbul’da bulunan Arapgir Kültür Derneği, Başkanı Turgay Akşahin’de konunun takipçisi olduklarını belirterek, Tekke mevkiinde inşaatına başlanan yeni Hükümet binası inşaatının durdurulması için dava açtıklarını kaydetti.

Arapgir’deki hükümet konağı tartışması yargıya taşındı

15 Şub 2024 - 14:22 İHA Malatya- Asayiş

Mahreç  İha

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