Trafik polislerinden otobüs şoförlerine seminer

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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nce ilçedeki şehirlerarası otobüs firmalarındaki şoförlere yolcularda emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kurallarıyla ilgili eğitim semineri verildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlileri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerine emniyet kemeri ve trafik kuralları ile ilgili bir seminer verdi.

Son dönemde art arda yaşanan otobüs kazalarında yolcuların can güvenliğini sağlamak, şoförlerin de trafik kuralları hakkında bilinç düzeyini arttırmak amacıyla harekete geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, denetimlerini sıklaştırırken diğer yandan da çeşitli eğitim programları düzenliyor.

Eğitim seminerinde şoförlere sinevizyon gösterimi ile uyulması gereken kurallar izletildi. Seminerde, daha önceden yaşanan otobüs kazalarından da örnekler verilerek şoförlerden trafik kurallarına uymaları istendi.

Kullanılması zorunlu olan emniyet kemerinin, yolcuların olası kazalarda hayatının kurtulmasındaki önemine değinen trafik polisleri, bu kuraldan taviz verilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Seminer sonunda şoförlerin soruları cevaplandı.