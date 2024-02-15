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Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyon devrildi

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Elbistan-Göksun kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Elbistan ve çevresinde...

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kamyon devrildi mask
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Elbistan-Göksun kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi.

Elbistan ve çevresinde etkili olan yağış, trafikteki sürücülere zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Elbistan-Göksun kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon devrildi. Yol kenarındaki araziye devrilen kamyonun sürücüsü, kazayı yaralı olarak atlattı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

15 Şub 2024 - 14:10 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

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