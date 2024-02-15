15 Şub 2024 - 13:30- Güncel G:

Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Altıntaş'ın adı kütüphanede yaşatılacak

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, oturduğu binanın yıkılması sonucu 8 yaşındaki kızı ve eş...

Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Altıntaş'ın adı kütüphanede yaşatılacak mask
Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Altıntaş'ın adı kütüphanede yaşatılacak
Depremde hayatını kaybeden uzman çavuş Altıntaş'ın adı kütüphanede yaşatılacak
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, oturduğu binanın yıkılması sonucu 8 yaşındaki kızı ve eşiyle yaşamını yitiren uzman çavuş Salih Altıntaş'ın adı, Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kütüphaneye verildi.

Bağlarbaşı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fikret Bağ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) önerisiyle Salih Altıntaş'ın ismini kütüphaneye verdiklerini, TSK'nın ve AFAD'ın kütüphaneye kitap bağışında bulunduğunu belirtti.

Bağ, "Şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Şehidimizin adının kütüphanemizde yaşatılması hem okulumuzu hem de kütüphanemizi manevi olarak zenginleştirdi. Kütüphanemizde emeği olanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Kütüphanede 2 bin 500 kitap bulunuyor.

# "Asrın felaketi", 6 Şubat, Kahramanmaraş, kütüphane

15 Şub 2024 - 13:30 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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