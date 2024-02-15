Depremin merkez üssünde ağır hasarlı binaların yıkımı yüzde 91 tamamlandı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bir yandan kalıcı konutlar ve deprem evleri hızla yükselirken, diğer yandan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. Şu ana kadar Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı olduğu tespit edilen 14 milyon metrekarelik alanın yüzde 91’inin yıkımı gerçekleşirken, enkaz kaldırma işlemleri de yürütülüyor. Moloz yığınlarının kaldırılması için Japonya fonundan Kahramanmaraş’a 2.4 milyon dolar destek geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, gelen destekle iki mobil, bir sabit ayrıştırma ünitesi kuruyor. Ayrıştırma ünitesinin mobil olanının bir tanesi Dulkadiroğlu ilçesine, diğeri de Elbistan ilçesine kuruluyor. İl genelinde döküm sahalarına taşınan yaklaşık 6 milyon metkeküp molozun geri dönüşümü sağlanacak.

Depremzede Hüseyin Yıldız, “Deprem olduğunda kötümser bir tablo vardı ve bizim bu enkazın altından çıkamayacağımızı düşünüyorduk. Tam istediğimiz düzeyde bir çalışma olmasa da çok ta karamsar bir tablo yok. Bir yandan inşaatlar başladı ancak daha hızlı sonuçlanması gerekiyor. Yıkılan yaklaşık 110 bin kadar ev var ve çarşı komple yok. Acilen çarşının inşası lazım. Tüketici, ihtiyaçlarını çevre illerden karşılıyor” dedi.

Enver Okumuş ise, “Gördüğüm kadarıyla hafriyat işleri hızla kaldırılıyor” diye konuştu.

Zöhre Kelek adlı depremzede de, “Kahramanmaraş’ta birçok işlem yapılamadı, deprem sonrası da şehir bu duruma geldi. Benim talebim müstakil evlerin kaldırılıp, restore edilerek güzel bir Kahramanmaraş görmek istiyoruz” ifadesini kullandı.