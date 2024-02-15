Romanya’dan Kastamonu’ya kadar sürüklenerek karaya oturan geminin yükü boşaltılmaya başlandı

Trabzon Limanı’ndan Ukrayna Chornomorsk Limanı’na 6 bin 497 ton üre taşıyan Palau bayraklı Nordea Star adlı gemi, 15 Ocak’ta Karadeniz’in Romanya kıyılarında seyir halindeyken yükünün kayması neticesinde kontrolden çıkarak sürüklenmeye başlamıştı. 16’sı Suriye uyruklu, 1’i Mısır uyruklu 17 mürettebat tahliye edilirken, Kastamonu açıklarına kadar sürüklenen gemi karaya oturmuştu. Cide ilçesi açıklarında kıyıya yakın bir bölgede yan yatan gemi, İlyasbey köyü limanına sigorta şirketi tarafından römorkörler yardımıyla çekildi. Limana demirleyen gemide bulunan 6 bin 497 ton ürenin boşaltılmasına başlandı. Vinçler yardımıyla çuvallara boşaltılan üre, römorkörler yardımıyla İnebolu Limanına taşınıyor.

Boşaltma işleminin tamamlanmasıyla birlikte hasar tespit çalışmasının yapılacağı ve yüzer vaziyete getirildikten sonra geminin armatöre teslim edileceği öğrenildi. Ayrıca İnebolu Limanına taşınan ürenin de Ukrayna’ya gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, bölgede TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, geminin çevresinde tedbir amaçlı devriye atarak kontrollerini sürdürüyor.