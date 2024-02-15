Ücretli çalışan sayısı Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 1,7 artarak 15 milyonu geçti

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2022'de 14 milyon 800 bin 999 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 1,7 artışla 15 milyon 57 bin 373 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2023'te, bir önceki aya göre de yüzde 0,1 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 ve inşaat sektöründe yüzde 0,1 arttı.