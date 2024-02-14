Komagene Güneşli Şubesi de Türkiye genelinde her ayın 15’inde müşterilerine sunduğu her porsiyonda +%50 bedava çiğ köfte kampanyası ile yüzleri güldürmeye devam ediyor.
Her ayın 15’inde her porsiyonda +%50 bedava çiğ köfte kampanyası düzenlediklerinin belirten Komagene Güneşli şubesi işletme sahibi Onur Yetişgen, “Komagene etsiz çiğ köfte olarak her ayın 15’inde düzenlediğimiz kampanya ile alacağınız her porsiyonda + yüzde 50 çiğköfte bedava. Her ay olduğu gibi bu ayda her porsiyonda fazladan +%50 Bedava çiğ köfte ile sofralarınızı süslerken çiğ köfteye doymanın hazzını yaşayabilirsiniz. Enfes çiğ köfte lezzetine lezzet katan taptaze mevsim yeşilleri ve özgün soslarla hazırladığımız dürüm keyfini doya doya yaşayın. Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Komagene çiğ köfte de içeriğinde bulundurduğu ceviz, badem ve fındığın yanı sıra 27 çeşit baharat ile de oldukça yüksek besin değerlerine sahip ve aynı zamanda içerisinde bulundurduğu bulgur tokluk hissi veriyor. Lezzetiyle insanların damak tadının vazgeçilmezi olan Komagene etsiz çiğ köfte, birbirinden leziz çiğ köfte tako dürüm, doritoslu dürüm ve kilo ile çiğköfte satışının yanı sıra işletmemizde sıcak dürüm çeşitleri olan şinitzel, et burito, tavuk burito, hazır lezzetlerden tavuklu pilav, nohutlu pilav, içli köfte, dolma ve sarma çeşitlerimiz, tatlı çeşitlerimiz, meze ve soslarımızla müşterilerimizin hizmetinde olacağız. Komegene etsiz çiğ köfte lezzetini ve diğer lezzetlerimiz tatmak isteyenler 0 543 430 55 14 ve 0 541 159 10 76 numaralı telefonlardan sipariş verebilirler. Haftanın 7 günü sabah saat 11:00’dan gece saat 03:00’a kadar Elbistan’ın her yerine paket servisimiz de mevcut. +%50 bedava çiğ köfte kampanyamızdan faydalanmak için Güneşli Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Metro Turizm yanında bulunan Komagene Güneşli şubemize bekliyoruz” dedi.
Komagene Güneşli Şubesi’nde +%50 bedava çiğ köfte günü
Komagene etsiz çiğ köfte Türkiye genelinde her ayın 15’inde düzenlediği kampanya ile müşterilerine her porsiyonda +yüzde 50 çiğköfte promosyonu sunuyor.
14 Şub 2024 - 21:02 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel Yazdır
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