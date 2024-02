Genel Başkan Akçul: “Aramalar 1800 kişiyle sürüyor”

Erzincan'da heyelan yaşanan maden sahasında incelemelerde bulunan Maden-İş Sendikası genel Başkanı Nurettin Akçul, 1800 kişilik ekibin toprak altındaki 9 işçi için arama çalışması yaptığını söyledi.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler'deki maden sahasında, dün saat 14.28'de Eski Değirmen mevkiinde heyelan yaşandı. Koca bir dağın çöktüğü olayda toprak altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye Erzincan Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Toprak altında kalan 9 işçiden 6'sının isimleri belli oldu. İşçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi. Toplam 827 personelin görev yaptığı bölgede, işçilerin aileleri gelecek haberleri umutla bekliyor.

Türkiye Maden İşleri Sendikası (Maden-İş) Genel Başkanı Nuretin Akçul ve Elbistan-Afşin Şube Başkanı Adil Bölükbaşı da; Erzincan’a giderek arama çalışmaların yerinde inceledi.

Akçul ve Bölükbaşı, 13 yıl önce Afşin-Elbistan Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılandığı Çöllolar Kömür Sahası’ndaki göçüğü hatırlatan olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile de görüştü.

Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, aramaların 1800 kişiyle devam ettiğini, gelişmeleri an be an takip ettiklerini dile getirdi.