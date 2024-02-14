Elbistan’da işverenlere ‘İstihdama Dönüş Programı’ desteği

İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, kentteki esnaflar ve işletmeler için büyük avantajlar içeren ‘İstihdama Dönüş Programı’ ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

9 aya kadar uygulanacak olan programda istihdam edilecek kursiyerlere günlük 850 TL cep harçlığı verileceğinin altını çizen Kurt, GSS primlerinin de İŞKUR tarafından karşılanacağını söyledi.

‘İstihdama Dönüş Programı’nın’, deprem bölgesindeki iş gücü piyasasının hızlıca toparlanmasını sağlamayı hedeflediğini belirten İŞKUR Elbistan Hizmet Merkezi Müdürü Savaş Kurt, “Programla, depremden etkilenen bölgelerde iş gücü piyasasının hızlı bir şekilde toparlanması ve nitelikli iş gücü ihtiyacının etkin şekilde karşılanması amaçlanıyor. İşverenlerin iş gücüne erişimini kolaylaştırarak iş arayanların mesleki eğitim ve becerilerinin artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve işverenler ile iş arayanlar arasında daha adil bir denge oluşturulması planlanıyor” dedi.

Elbistan’da da bu programdan esnafların ve işletmelerin maksimum düzeyde faydalanmasını arzu ettiklerini dile getiren Kurt, şunları söyledi:

“Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen illerde kurs ve programların uygulanmasının teşvik edilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "İstihdama Dönüş Programı" adında özel bir düzenleme ile hayata geçirilmiştir. Program; katılımcı/kursiyer giderleri (GSS primleri ve günlük 850TL Cep harçlığı) İŞKUR tarafından karşılanmak suretiyle işverenlerin ihtiyaç duydukları nitelikli personeli yetiştirmelerine olanak sağlamaktadır.”

Kurt, “En az 5 çalışanı bulunan işyerlerinde; hizmet sektöründe faaliyet gösterenler 3 ay, imalat sektöründe faaliyet gösterenlere 6 ay ve bilişim sektöründe faaliyet gösterenlere 9 ay süreyle program uygulanabilecektir. Programdan yararlanmak ya da detaylı bilgi almak isteyen işverenlerimizi İŞKUR Hizmet Merkezi’mize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.