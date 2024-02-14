14 Şub 2024 - 15:49- Güncel G:

Cumhur İttifakı’nda belediye meclis üyeliği mesaisi

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Cumhur İttifakı’nda yer alan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) belediye meclis üyelikleri için aday listeleri hazırlanıyor.

Cumhur İttifakı’nda belediye meclis üyeliği mesaisi mask
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Siyasi partiler belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim edecek. Cumhur İttifakı çatısı altındaki AK Parti ve MHP’de de meclis üyelikleri aday listelerinde son rötuşların yapıldığı belirtildi. Her iki partinin genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonları bugünden itibaren illere giderek, teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek.

AK Parti ve MHP'nin 2019 seçimlerinde olduğu gibi fermuar sistemini uygulaması bekleniyor. Her iki partinin de belediye meclis üyesi adaylarını belirlemek için il ve ilçe bazlı da çalışma sürdürdüğü öğrenildi.

Adaylar arasında şehirlerin demografik yapısı ve mesleki özelliklerin de dikkate alınacağı öğrenilirken deprem bölgesinde ise adaylar arasında inşaat, çevre ve jeoloji mühendislerinin de listede yer alacağı bildirildi.

Komisyonların çalışmasını 17 Şubat Cumartesi gününe kadar tamamlayacağı ifade edildi.

# Cumhur İttifakı, AK Parti, mhp

14 Şub 2024 - 15:49 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Sami Yıldız

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