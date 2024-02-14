Cumhur İttifakı’nda belediye meclis üyeliği mesaisi

Siyasi partiler belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini en geç 20 Şubat Salı saat 17.00'ye kadar teslim edecek. Cumhur İttifakı çatısı altındaki AK Parti ve MHP’de de meclis üyelikleri aday listelerinde son rötuşların yapıldığı belirtildi. Her iki partinin genel başkan yardımcıları başkanlığında oluşturulan inceleme komisyonları bugünden itibaren illere giderek, teşkilatlar tarafından kriterler çerçevesinde belirlenen listeleri değerlendirecek.

AK Parti ve MHP'nin 2019 seçimlerinde olduğu gibi fermuar sistemini uygulaması bekleniyor. Her iki partinin de belediye meclis üyesi adaylarını belirlemek için il ve ilçe bazlı da çalışma sürdürdüğü öğrenildi.

Adaylar arasında şehirlerin demografik yapısı ve mesleki özelliklerin de dikkate alınacağı öğrenilirken deprem bölgesinde ise adaylar arasında inşaat, çevre ve jeoloji mühendislerinin de listede yer alacağı bildirildi.

Komisyonların çalışmasını 17 Şubat Cumartesi gününe kadar tamamlayacağı ifade edildi.