Orman İşletme Müdürlüğü’nden 132 milyon liralık arsa satışı  

Müdürlüğün, arsa satış ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, mülkiyeti Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde yer alan 18 bin 951 m² alana sahip arsa vasıflı taşınmaz, 132 milyon 660 bin lira muhammen bedelle satılacak. Satış, kapalı teklif (artırma) usulüyle gerçekleştirilecek. Arsayı satın almaya talip olanlara yaklaşık 4 milyon liralık geçici teminat yatıracak.

İhale ise, 28 Şubat’ta gerçekleştirilecek. İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm vergiler ve KDV ihale edilene ait olacak.