14 Şub 2024 - 15:43- Güncel G:

Emniyetten dolandırıcıların ağına düşmeyin uyarısı  

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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, son günlerde artan özellikle sosyal medya üzerinden dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Emniyetten dolandırıcıların ağına düşmeyin uyarısı   mask
Emniyetten dolandırıcıların ağına düşmeyin uyarısı  
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6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında kendilerine yeni bir yaşam hazırlamaya çalışan ya da zarar gören eşyalarının yerine yenilerini almak isteyen vatandaşlara yönelik dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek isteyen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyetten dolandırıcıların ağına düşmeyin uyarısı  

Elbistan polisi, artan şikayetler üzerine dolandırıcıların ağına düşmemeleri için vatandaşları çeşitli iletişim kanallarını kullanarak uyarıyor.

Polis ekipleri, mantar gibi çoğalan sahte sosyal medya hesaplarıyla vatandaşları hedef alan dolandırıcılık yöntemleri üzerinde özellikle duruyor.

Piyasa değerinin altında bir fiyatla ilana koyulan ya da satışa sunulan araç, beyaz eşya, elektronik eşya, ikinci el tarım aletleri ve yedek parça gibi ürünlerin alımında vatandaşlara ürünü görmeden ya da eline ulaşmadan herhangi bir ödeme yapmamalarını isteyen polis ekipleri, güvenilir olmayan internet siteleri için de aynı şekilde davranmaları gerektiğine vurgu yapıyor.

Polis ekipleri, telefonla dolandırıcılıkla ilgili de kendilerini kamu ya da banka olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.

Evden, işyerinden ve araçlardan gerçekleşebilecek hırsızlık olaylarına karşı da daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların, bu tür dolandırıcılık ve hırsızlık gibi konularda 112 Acil İhbar Hattı’na mutlaka başvurmaları gerektiğinin altını çiziyor.

 

# Elbistan, polis

14 Şub 2024 - 15:43 - Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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