10 mahallede elektrikler kesilecek

Akedaş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, şahıs çalışmaları nedeniyle Elbistan’da bazı kırsal mahallelerde 2 gün üst üste elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Akedaş’tan yapılan duyuruya göre, elektrik kesintileri 10 kırsal mahalleyi etkileyecek. Kesinti, 3 saat sürecek.

Buna göre; Büyükyapalak, İncecik, Yalıntaş, Küçükyapalak, Evcihüyük, Hacıhasanlı, Eldelek, Akören, Alembey ve Çatova Mahallelerini kapsayacak kesinti, 15 Şubat Perşembe ve 16 Şubat Cuma günlerinde 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.

Duyuruda; kesinti süresince; vatandaşlardan elektrik ile çalışan cihazlarını devreden çıkartması istendi. Ayrıca, yapılacak çalışmaların programlı elektrik kesintisi için belirtilen saatten önce bitmesi halinde kesintiden etkilenen yerlere çalışma bitiminden hemen sonra ilan edilen kesinti bitiş saatinden önce enerji verilebileceği, jeneratör kullanan abonelerin kesinti esnasında güvenlik açısından şebeke ayrıcını açmaları, detaylı bilgi almak ve herhangi bir sorundan kaynaklanan problemler için 186 Akedaş elektrik arıza hattını aramaları hatırlatıldı.