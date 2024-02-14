Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: “Bizim için en önemli konu buradaki işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması”

9 kişinin kayıp olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, “Öncelikle arama kurtarma aşamasında olduğumuz kardeşlerimize ve onların ailelerine sabır diliyorum. Onlara geçmiş olsun diliyorum. Tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Dün bu hadise gerçekleştikten hemen sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nden hızlı bir şekilde buraya intikal etmek üzere hareket ettik. Gece saat 02.00 civarında buradaydım. Olayın olduğu ilk andan itibaren bakanlığımız, ilgili kurumlarımız, Maden İşleri Genel Müdürlüğümüz, Bakan yardımcılarımız, bakanlıkta oluşturduğumuz kriz masasıyla konuyu anbean oradan takip ettik. Bizim için en önemli konu buradaki işçi kardeşlerimizin bir an önce kurtarılması. Bu maden 2004 yılından beri işletme ruhsatı olan bir maden. Yabancı bir şirketin operatörlüğünde devam eden faaliyetleri var. Ve ilgili tüm izinleri bu süreç içerisinde en son 2020 yılında da çevreyle alakalı ilave izinlerini almış bu çerçevede çalışan bir maden. Bizim açımızdan özellikle madencilik anlamında, işletmecilik anlamındaki denetimleri de çok yakinen takip edilen bir maden. En son denetim görevimiz buraya Ağustos ayında geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yapılmış durumda. Ağustos’un başında buraya bir heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir? Kazaya neyin sebebiyet verdiğiyle alakalı araştırmamız devam ediyor. Hemen ilgili müfettiş arkadaşlarımızı görevlendirdik. Onlar da burada çalışmalarına devam ediyor. Ama biraz önce ifade ettiğimiz gibi biraz zamana ihtiyacı var. Konunun derinlemesine tetkik edilmesine ve kamuoyuna daha sağlıklı bir bilgi verilmesi açısından. Yer altı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına da sürekli ölçümler, sürekli numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz. Birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek” diye konuştu.