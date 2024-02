Bakan Abdulkadir Uraloğlu: “9 vatandaşımıza henüz ulaşılmış değil, yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, baba ocağı Trabzon’un Düzköy ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerine ilk olarak Lütfü Ofluoğlu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nun yemekhane açılışını gerçekleştirerek başlayan Bakan Uraloğlu, makas koleksiyonun 130’u geçtiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Bugün Düzköy ilçe programımız kapsamında Büyükşehir Belediye Başkan adayımız aynı zamanda Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, Düzköy Belediye Başkan Adayımız, kaymakamımız ve siyasi partilerimizin il başkanları ile buradayız. Bende makas çok, biliyorsunuz sayın cumhurbaşkanımız bize açılışlardaki makaslarınızı saklayın demişti. Bu makas ile koleksiyonumdaki makas sayısı 130’u geçti. Bu makası da koleksiyonuma ekleyeceğim. Kendi ilçemden köyümden olması önemli. Şu anda Düzköy Öğretmenevindeyiz. Buranın kurdelasını kesmemizi teklif ettiler, memnuniyetle; hayırlı olsun diyelim. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“9 vatandaşımıza henüz ulaşılmış değil”

Açılışının ardından Hürriyet ve Atatürk Caddesi’nde esnafları gezerek sorunları dinleyen Bakan Uraloğlu, baba ocağı Çayırbağı mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Erzincan’da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçinin arama çalışmaları sürdüğünü belirterek, “Ülkemizi yasa boğan Erzincan’daki madende olan heyelan ve göçükten dolayı üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Büyük bir olay. İçişleri ve Enerji Bakanımız orada. 9 vatandaşımıza henüz ulaşılmış değil. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. AFAD koordinasyonunda bakanlık ve belediyeler olarak hem civar illerden hem de Trabzon’da oraya gerekli destekte bulunduk. Temennimiz inşallah vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır. Geçmiş olsun” diye konuştu.

“Trabzon her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında durmuştur”

Trabzon’un her zaman Cumhurbaşkanı’nın yanında durduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Memleketimizdeyiz. Köyümüzde olmamızın ayrı bir kıymeti var. Belediye başkan adaylarımız ile hem vatandaşın dertlerini dinliyoruz hem de bu seçime yönelik onların desteklerini istiyoruz. Her zaman bizi desteklediler sağ olsunlar. Trabzon her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında durmuştur. Bu sefer en güçlü destekle en yüksek oy ile birlikte hem Düzköy’de hem Büyükşehir’de hem de büyük ilçelerimizde Cumhur ittifakı olarak en yüksek oyu ve en fazla belediyeyi ki hedefimiz tamamını almaktır. Çalışmalarımız devam ediyor. Buranın ihtiyaçlarını tespit ettik, vatandaşımız dileklerini bize iletti” ifadelerini kullandı.