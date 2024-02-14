Marketlerinin bir günlük cirosunu depremzedelere bağışladı

Elbistan’da faaliyet gösteren Serkan Depo Gross, bir günlük cirosuyla hazırladığı gıda yaklaşık 400 gıda kolisini, ihtiyaç sahibi afetzedelere bağışladı.

Bu anlamlı davranışı ile gönülleri fetheden Serkan Depo Gross işletmecisi Serkan Cinal, Elbistan’ın bu zor günlerde dayanışmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Kazancımız kardeşlik oldu” dedi.

Elbistan’da derin ve unutulmaz yaralar açan deprem felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. 6 Şubat’taki asrın felaketinde kendi işyeri de yıkılan Serkan Cinal, depremin yıl dönümü dolayısıyla yürekleri ısıtan bir çalışmaya imza attı. Cinal, depremin yıl dönümünde Cumhuriyet ve Güneşli Mahalleleri’ndeki Serkan Depo Gross isimli marketlerinin cirosunu afetzedelere bağışlama kararı aldı. Marketlerin girişine de ‘Marketimizin cirosu, depremden etkilenen ihtiyaç sahibi hemşerilerimize dağıtılacaktır’ yazan Cinal, marketlerinin cirosu ile yaklaşık 400 gıda kolisi hazırladı. Çaydan şekere, yağdan pirince kadar onlarca çeşit ürünün yer aldığı gıda paketlerinin bir kısmı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne teslim edildi. Kalan gıda paketlerinin de gönüllüler ve diğer sivil toplum kuruluşlarına teslim edileceği belirtildi.

Burada bir değerlendirme yapan Serkan Depo Gross işletmecisi Serkan Cinal, birlik ve beraberlikle bu zor günlerin daha kolay atlatılacağı düşüncesiyle böyle bir adım attığını söyledi.

Cinal, “İş yerlerimizin bir günlük cirosunu kâr ya da maliyet hesabı yapmadan ihtiyaç sahibi afetzede hemşerilerimize bağışladık” ifadesini kullandı.

‘Herkes el ele verirse bu zor günleri daha kolay atlatırız’ diyen Cinal, “Şehrimizi yıkıp geçen ve 1000’den fazla hemşerimizin hayatını kaybetmesine neden olan asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Tüm Elbistanlılar olarak, devlet-millet el ele vererek yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bu süreçte biz de asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüşmesi için katkıda bulunmak istedik. 6 Şubat, bizim için acıyla hatırlayacağımız bir gün olduğu kadar birlik ve beraberlik günümüz olarak da anılsın istiyoruz. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Elbistan Temsilcisi Emrah Arslan ve Hayrat İnsani Yardım Derneği Elbistan Temsilcisi Şener Kara da; Cinal’a bu fedakarlığından dolayı teşekkür ettiler.