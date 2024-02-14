Muhtar adayı Kahraman: “Köprübaşı, toplu ulaşımdan mahrum kalmayacak”

Köprübaşı Mahallesi muhtar adayı Şaban Kahraman, mahallesinin toplu ulaşım güzergahında olmamasının vatandaşları mağdur ettiğini belirterek, “Halihazırdaki duraklarımızı da söktüler” dedi.

Kahraman, seçilmesi halinde bu sorunu çözüme kavuşturmak için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

Köprübaşı Mahallesi muhtar adayı Şaban Kahraman, mahallenin toplu ulaşım ve çöp konteyneri sorunu yaşadığına dikkat çekti.

Mahallenin içinden geçen ve şehrin en işlek caddelerinden biri olan Gariplik Caddesi’ndeki halk otobüsü duraklarının söküldüğünü belirtti.

Köprübaşı Mahallesi’nin toplu ulaşım güzergahı dışında kaldığını hatırlatan Kahraman, “Mahallemizin en işlek caddesi olan Gariplik Caddesi’ndeki otobüs durakları yerinden sökülmüş durumda. Binlerce insanın yaşadığı Köprübaşı’na halk otobüsü uğramıyor. Hastaneye ya da diğer resmi kurumlara gitmek isteyen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşıyor. Ayrıca bu cadde üzerinde de bulunan okul çevresinde sürekli kazalar yaşanıyor. Bu konuda da yetkililerin mutlaka önlem alması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Göreve gelmesi halinde mahallenin tüm sorunlarına neşter vurmakta azimli olduğunun altını çizen muhtar adayı Kahraman, “İnşallah mahalle halkımızın teveccühü ile seçildiğimiz ilk günden itibaren mahallemizin ne problemi varsa çözümü için çalışacağız. Sokak sokak gezdiğimiz ve dertlerini dinlediğimiz mahallemizde insanlarımız, ulaşımdan altyapıya ve temizlik hizmetlerine kadar eksiği olmayan bir Köprübaşı hayalini anlatıyorlar. Biz de bu hayali gerçeğe dönüştürmek için kollarımızı sıvadık. El birliğiyle mahallemizi güzel günlere kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.