İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar ocakta arttı

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporundan derlediği verilere göre, ocak ayında çevrim içi mecralarda 354 bin 743 kurumsal ilan yayınlandı. Geçen sene aynı döneme göre ilan adetlerinde yüzde 9 düşüş görülürken, satış adedi yüzde 11 artışla 181 bin 774 seviyesinde kaydedildi.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın 249 modeline ait 417 bin 558 ilanın ay boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, geçen ay pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,09 düştü.

1075 adet ikinci el elektrikli otomobil satıldı

Motor tipine göre değerlendirildiğinde, söz konusu pazarda geçen ay 107 bin 404 adetle en çok dizel araçlar satıldı.

Dizel otomobilleri, 66 bin 866 satışla benzinli ve 5 bin 94 satışla oto gazlı otomobiller takip etti. Hibrit otomobil satış sayısı 1335, ikinci el elektrikli otomobil satış sayısı 1075 oldu. Ocak 2023'te 473 ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

Rapora göre ayrıca geçen senenin ocak ayıyla karşılaştırıldığında dizel araç satış payının yüzde 8 düştüğü, elektrikli araçların satış payının ise yüzde 104,3 arttığı gözlendi.

Ortalama satış hızı 45 gün oldu

Bu yılın ocak ayında toplam satışların yüzde 38,2'si ile en çok 11 yaş ve üzeri araçlar tercih edildi.

İkinci el çevrim içi pazarda, araçların ortalama satış hızları 45 gün olarak belirlendi. Fiat marka araçlar 38 gün ortalama satış hızı ile pazar ortalamasına göre daha hızlı satıldı.

Ocak ayında satılan binek araçların yüzde 42,2'sini C Segmenti araçlar oluşturdu. Geçen senenin aynı dönemiyle kıyaslandığında, ocak ayında E, S ve F segment araç satışlarının toplam binek araçlar içindeki payının arttığı gözlendi.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el çevrim içi araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Raporda yer alan satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra kurumsal ikinci el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlara bireysel araç ilanları dahil edilmiyor. Çevrim içi platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor.

Bunlardan ilki, değişen pazar koşullarına göre araç fiyatı revize edilerek ilanın yeniden yayınlanması. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor. İkinci sebep ise satış. Kurum, aracı sattığı için ilandan çekiyor. İlandan tamamen kaldırılan araçlar, "satış" olarak kabul ediliyor.