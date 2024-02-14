- Güncel

15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, mezarlıkta silahla başından vurulmuş şekilde bulunduktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 15 gündür verdiği yaşam müca...

15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elbistan’da, mezarlıkta silahla başından vurulmuş şekilde bulunduktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 30 Ocak akşamı ilçeye bağlı kırsal Hasankendi Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 26 yaşındaki Mustafa Heleteli adlı genç, mahalle mezarlığında başından silahla vurulmuş şekilde bulunmuştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Heleteli, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Heleteli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Heleteli’nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Heleteli'nin cenazesinin, Hasankendi Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi. 

14 Şub 2024 - 11:31 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Kadir Boyraz

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL