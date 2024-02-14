15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Elbistan’da, mezarlıkta silahla başından vurulmuş şekilde bulunduktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 30 Ocak akşamı ilçeye bağlı kırsal Hasankendi Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgi ve iddialara göre, 26 yaşındaki Mustafa Heleteli adlı genç, mahalle mezarlığında başından silahla vurulmuş şekilde bulunmuştu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Heleteli, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. 15 gündür yoğun bakımda tedavi gören Heleteli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Heleteli’nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Heleteli'nin cenazesinin, Hasankendi Mahallesi'nde defnedileceği bildirildi.