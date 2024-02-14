14 Şub 2024 - 10:43- Çevre G:

Göçükte 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

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Erzincan’ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçiye ulaşılamazken, ailelerin acı bekleyişi sürüyor.

Göçükte 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Göçükte 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor
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Erzincan’ın İliç ilçesinde dün öğle saatlerinde maden sahasında toprak kayması meydana geldi. 9 işçi yaklaşık 800 metre kayan 10 milyon metreküp toprağın altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayın ardından başlayan çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte çevre illerden de gelen arama kurtarma ekipleri adeta zamanla yarışıyor. Maden sahasında toprak altında kalan işçilere ulaşılmaya çalışılırken ailelerin ise umutlu bekleyişi gözyaşlarıyla sürüyor.

Göçükte 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Göçükte 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Göçükte 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Göçükte 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

14 Şub 2024 - 10:43 İHA Erzincan- Çevre

Mahreç  İha

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