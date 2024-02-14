Depremzede vatandaşlar havası bitmeyen kompresör yaptı

6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası yaşadıkları zorlu günleri atlatmak isteyen emekli Mustafa Uludağ ve Ökkeş Kavgacı, kendilerini sokağa attı. Enkaz etraflarında atılan buzdolabı motoru ve otomobil yakıt tankı gibi parçaları topladı. İki emekli, topladıkları parçalarla havası hiç bitmeyen kompresör tasarladı.

Depremin stresini geri dönüşümden elde ettikleri buluşlarla atmak istediklerini ifade eden Kavgacı, “Yapmış olduğumuz kompresör bu ürün ile boyama, sulama ve ilaçlama işlemleri yapabilirsiniz. Bu ürünün özelliği masrafsız olması ve yüksek basınç olması. İki motor ekledim. Tamamen otomatik. Verilen sinyallerle bar ayarını yapıyor. Tüm çalışmasını arkadaşım ile yaptık. Depremin stresini atmak için bir şeylerle uğraştık ve bu ürünü ortaya çıkardık. Hava kompresörü atıl vaziyette parçalanan otomobil yakıt tankı, buzdolabı motoru ve çeşitli borularla tasarladık” diye konuştu.

Mustafa Uludağ ise, “Bu ürünü enkaz altında kalan ürünlerle tasarladık. Boya yapma, ilaç sıkma gibi kompresör haline getirdik. İkinci projemiz ise enkaz altında kalmış buzdolaplarının motorları ile gaz ocağı yapacağız. Çok iktisatlı bir şey olacak. Depremin ilk günlerinde sıkıntı yaşadık bu yapacağımız ile artık sorun ortada kalmayacak. Üçüncü projemiz ise kaynak makinası yapacağız” diye konuştu.