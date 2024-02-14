AKOM’dan kuvvetli yağış uyarısı

Afet Koordinasyon Merkezi; Afşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

Elbistan’da, gece saatlerinde başlayan yağmurun, ilerleyen saatlerde karla karışık olarak kuvvetli şekilde yağması bekleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da; 14 Şubat Çarşamba günü Afşin, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. Yağışın gün boyu devam edeceği öngörülüyor. Yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olası sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşlar uyarıldı.

AKOM’dan yapılan açıklamada; herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153’ten Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) ulaşabilecekleri belirtildi.