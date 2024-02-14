Erzican'da Çölloları hatırlatan göçük: Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp”

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu 9 çalışan toprak altında kaldı. Kayıp çalışanların bulunması için arama kurtarma çalışmaları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kayan kütlenin hacminin yaklaşık 10 milyon metreküp olduğunu ve 800 metre ilerlediğini belirterek, “Bildiğiniz üzere bugün saat 14.28, aslında düzeltmemiz lazım. Şu anda saat 03.00. Yani 13 Şubat saat 14.28’de şu an bulunduğumuz noktada Erzincan ilimiz İliç ilçesindeki bir maden ocağından çıkarılan cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanında yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana gelmiştir. Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplar 10 milyon metreküp olduğu bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor. İlk belirlemelerimize göre maalesef 9 işçimiz kayan kütlenin altında kaldı ve işçilerimizi arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

“Mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu”

Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlarının kurulduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, “Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli il AFAD müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır birlik müdürleri görevlendirildi. Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarımız, Erzincan Valimiz, Sivas Valimiz, Erzincan Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, ilgili kurum ve kuruluşlardan genel müdür ve daire başkanları her biri buraya intikal ettiler. An itibariyle bölgede AFAD, JAK, TSK Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339 arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personel görev yapıyor. Ayrıca 562 araç, 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer aracı, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu” diye konuştu.

“Uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor”

Bakan Yerlikaya, uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışlarının incelendiğini aktararak, “Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon tırları görevlendirildi. AFAD koordinasyonunda üniversitelerimizden gelen bilim insanları, bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor ve bu alanları izleme cihazları yerleştirmeye başladılar. Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalar da olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor. İfade ettiğimiz gibi arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Madencilerimize Erzincan’ımıza ve milletimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. En büyük duamız buradan güzel haberleri milletimizle buluşturmak olacaktır" şeklinde konuştu.