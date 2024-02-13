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Asılsız intihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi

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Elbistan’da, bir şahsın intihar ettiği yönündeki ihbar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini seferber etti. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu...

Asılsız intihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi mask
Asılsız intihar ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Elbistan’da, bir şahsın intihar ettiği yönündeki ihbar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini seferber etti. Yapılan kontrollerde ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, il dışından 112 Acil İmdat Hattı’nı arayan bir şahıs, Elbistan’ın Battalgazi Mahallesi’nde yaşayan arkadaşının intihar edeceğine dair kendisine video gönderdiği ihbarında bulundu. İhbar üzerine şahsın Barbaros Caddesi’ndeki ikametine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şahsa ulaşan polis ekipleri, herhangi bir intihara teşebbüs eyleminin olmadığını belirledi.

Cadde üzerindeki vatandaşlar da endişe yaşarken ihbarın asılsız çıkması üzerine ekipler de olay yerinden ayrıldı.

13 Şub 2024 - 20:15 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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