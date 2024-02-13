Elbistan’da sandığa gidecek seçmen sayısı belli oldu

Asrın felaketinin gölgesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne göre Elbistan’daki seçmen sayısında da yüzde 5’e yakın artış yaşandı.

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne 47 gün kaldı. Elbistan’da, siyasi partiler ve bağımsız adaylar seçim çalışmalarını sürdürüyor. 93 mahallede ise muhtarlık için kıyasıya yarış var. Belediye meclis üyesi olmak isteyenler de adaylık ve aday adaylığını açıkladı.

Elbistan’daki seçmen ve sandık sayısı da belli oldu. Seçmen listelerinin 17 Ocak’ta askıdan inmesiyle birlikte vatandaşların hangi seçim çevrelerinde oy kullanacağı da kesinleşti. Elbistan’da, 31 Mart’ta sandığa gidecek seçmen sayısı 92 bin 16 olarak açıklandı. Elbistan’da 324 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilecek. 1 de seyyar sandık kurulacak.

2019’a göre düşüş, Cumhurbaşkanlığı seçimine göre artış var

Asrın felaketini yaşayan Elbistan’da, barınma sorunu yaşayan vatandaşlar, diğer illere taşınmak zorunda kalmıştı. Bunların önemli bir bölümü ikamet adreslerini de kaldıkları yere taşıyınca Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde kentte ciddi bir oy düşüşü yaşanmıştı. 31 Mart 2019 seçimlerinde toplam 95 bin 835 olan seçmen sayısı, 14 Mayıs 2023’teki seçimde 87 bin 761’e düşmüştü.

Deprem nedeniyle il dışına gidenlerin bir kısmının tekrar dönmesi, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde seçmen sayısının artmasına neden oldu. Elbistan’daki seçmen sayısı, bir önceki seçime göre 4 bin 255 kişi arttı.