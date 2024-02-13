Başkan adayı Yener, ulaşım ve sanayi alanlarındaki projelerini anlattı

Yener, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler çerçevesinde ziyaret ve istişare toplantılarını sürdürüyor. AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Mehmet Bölükbaşı’yla birlikte köy garajları ve halk otobüsü duraklarında esnaflar ve vatandaşlarla buluşan Yener, talepleri dinleyerek şehrin alt ve üstyapısıyla ilgili planlamalarını anlattı.

AK Parti Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener’in, daha sonraki durağı Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Burada Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy’la istişarelerde bulunan Yener, şehrin ekonomik ve sanayi alanlarında gelişimi ve büyümesi için hayata geçirmek istediği projelere değindi.

Şehrin ticaret ve sanayi alanındaki potansiyeli hakkında Başkan Paksoy’dan bilgiler alan Yener, özellikle deprem sonrasında hızlı ve sonuç odaklı projeleri Elbistan’a kazandırmak istediğine vurgu yaptı.

Yener, ziyaret programını Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası ile tamamladı. Oda başkanı Cemil Şahin ve yönetimi ile görüşen Yener, ulaşım altyapısıyla ilgili projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.