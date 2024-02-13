Hanezar Elbistan’dan hemen teslim daireler

Yeşilyurt Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde bulunan Hanezar Elbistan projesinde 6 Şubat depreminden sonra tamamlanan F Blokta bulunan brüt 210 m², net 149 m² olan 4+1 dairelerin tapuları hemen teslim edilirken, teslimatı da 1 ay sonra yapılacak.

Hanezar Elbistan projesinde tamam ve satışa sunulan F Blokta bulunan yaşamının yeni dinamiklerine uygun daireler konseptleri ile dikkati çekerken, sadelik ile şıklığı buluşturuyor.

Gözde konut projeleri ve yenilikçi yaşam alanları sunduklarını belirten İnşaa İnşaat yöneticileri, “İnşaat sektöründe 20 yıllık deneyimin ve binlerce daireyi teslim etmenin verdiği güven ve özveriyi Hanezar Elbistan projesine yansıtmayı hedef alan markamız, bireylere konut alternatifi sunan bir firma olmanın çok ötesindedir. Projemizi, Elbistan’da sağlam zemine oturtmanın güveni ve hava sirkülasyonunun en yoğun olduğu bölgede projemizi gerçekleştirirken en temiz havayı solumanın hazzını siz değerli misafirlerimize sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız. İnşaa İnşaat olarak müşterilerimize konut almanın ötesinde bir yaşam merkezi sunuyoruz. Bizler yaşamın her alanının birer mucize olduğuna inanarak, bu alanların güvenli ve huzurlu bir yaşam oluşturması için çalışıyoruz.

6 Şubat depreminden sonra tamamladığımız Hanezar Sitesinde F Blok’ta adından çok söz ettirecek yenilikçi bir projemizde, deprem dayanıklılık testlerinin hepsi yapılan ve raporlarının sunulacağı 4+1 sıfır dairelerimiz şimdi satışta. Elbistan'a yakışır bir konsept ile satışa sunduğumuz sadeliği, modernliği ve konforu buluşturan iç tasarımıyla da öne çıkaran 4+1 dairelerimiz brüt 210 metrekare, net 149 metrekaredir. Dairelerimizde ebeveyn banyosu ve kilerle birlikte 20 m² balkon bulunmaktadır. Yangın merdiveni, çift asansör, geniş bahçe ve otopark alanları basketbol sahası sitemizin özellikleri arasındadır. Hemen tapu 1 ay sonra teslim olacak dairelerimiz için 0 506 841 00 31 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdiler.