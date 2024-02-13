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Cami tadilatındaki desteğinden dolayı Başkan Gürbüz’e teşekkür

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Elbistan Yenice Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Eren, deprem sonrasındaki hasarı giderilerek ibadete açılan caminin tadilat ve onarım işlemlerindeki desteğinden dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e teşekkür etti.

Cami tadilatındaki desteğinden dolayı Başkan Gürbüz’e teşekkür mask
Cami tadilatındaki desteğinden dolayı Başkan Gürbüz’e teşekkür
Cami tadilatındaki desteğinden dolayı Başkan Gürbüz’e teşekkür
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Malatya Caddesi üzerindeki Yenice Cami, 6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında tadilat ve onarım işleri nedeniyle ibadete kapatılmıştı. Depremde minaresi yıkılan caminin yeniden ibadete açılması için Elbistan Belediyesi ve hayırseverlerin de desteği ile onarım çalışması başlatıldı. İç ve dış kısmı tamamen elden geçirilen Yenice Cami geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı.

Yenice Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Eren, “Camimiz asrın felaketinde hasar almıştı. Yeniden ibadete açılabilmesi için kapsamlı bir tadilat ve onarımdan geçiyordu. Hayırseverlerimiz bu konuda öncülük etti. Elbistan Belediyesi de bizlere gereken desteği verdi. Kısa sürede camimizi ibadete açtık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ibadetlerini yapabiliyor. Bizlerden bu konuda desteğini esirgemeyen başta Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz ve ekibi ile hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

 

 

 

# Yenice Cami, Malatya Caddesi, Mustafa Eren, Mehmet Gürbüz

13 Şub 2024 - 16:23 Kahramanmaraş/ Elbistan- Güncel

Mahreç  Hakan Ceran

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