Cami tadilatındaki desteğinden dolayı Başkan Gürbüz’e teşekkür

Malatya Caddesi üzerindeki Yenice Cami, 6 Şubat’taki asrın felaketi sonrasında tadilat ve onarım işleri nedeniyle ibadete kapatılmıştı. Depremde minaresi yıkılan caminin yeniden ibadete açılması için Elbistan Belediyesi ve hayırseverlerin de desteği ile onarım çalışması başlatıldı. İç ve dış kısmı tamamen elden geçirilen Yenice Cami geçtiğimiz günlerde ibadete açıldı.

Yenice Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Eren, “Camimiz asrın felaketinde hasar almıştı. Yeniden ibadete açılabilmesi için kapsamlı bir tadilat ve onarımdan geçiyordu. Hayırseverlerimiz bu konuda öncülük etti. Elbistan Belediyesi de bizlere gereken desteği verdi. Kısa sürede camimizi ibadete açtık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile ibadetlerini yapabiliyor. Bizlerden bu konuda desteğini esirgemeyen başta Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz ve ekibi ile hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.